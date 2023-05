information fournie par France 24 • 18/05/2023 à 11:22

Jean-Marc Berthon, Ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, invité de France 24, explique "des milices se sont constituées pour surveiller les communautés LGBT, et elles cherchent la confrontation. Le Kremlin considère que sa mission et de défendre les valeurs traditionnelles et les personnes LGBT sont désignées comme des ennemis."