information fournie par France 24 • 04/05/2024 à 14:40

Chaque année, la journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Cette 19e édition de la Journée de l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris sera l’occasion pour les Parisiennes et Parisiens de découvrir une programmation en lien avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. La journaliste de France 24 Caroline de Camaret est sur place avec Isabelle Coustet, cheffe du Bureau du Parlement européen en France.