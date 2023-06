information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 09:00

Johanna Rolland, maire de Nantes et première secrétaire nationale déléguée du Parti socialiste (PS) est l’invitée de Mardi politique. L'émission de la semaine est largement consacrée au trafic de drogue et aux moyens mis en œuvre pour lutter contre ces réseaux qui gagnent du terrain en France et gangrènent aujourd’hui de plus en plus de villes moyennes, dont la ville de Nantes.