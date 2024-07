information fournie par France 24 • 06/07/2024 à 14:37

Le président américain Joe Biden a obstinément et parfois laborieusement défendu son acuité mentale et sa capacité à gouverner le pays pour un second mandat, lors d'une des interviews les plus importantes de sa carrière politique, vendredi sur ABC. Analyse de Pierre Bourgois, maître de conférences en science politique à l'Université catholique de l'Ouest.