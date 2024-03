JO Paris 2024 : au cœur de la base secrète chargée de prévenir les cyberattaques

information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 15:36

En vue des JO de Paris, 300 personnes travaillent en toute discrétion pour préparer les réseaux informatiques qui permettront la diffusion en temps réel des images et des résultats des épreuves. Ce centre névralgique fait l'objet de toutes les attentions : des cyberattaques avaient perturbé les JO de 2008 à Pékin, notamment à travers l’opération Shady Rat, qui avait endommagé des données gouvernementales, et ceux de Rio en 2016, où le groupe de pirates informatiques russes "Fancy Bears" avait accédé aux fichiers de l'Agence mondiale antidopage et diffusé les données de santé privées de 29 athlètes, dont Serena Williams.