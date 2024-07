information fournie par France 24 • 29/07/2024 à 16:26

Il n'y aura pas de "familiarisation" des triathlètes avec la Seine avant les épreuves individuelles: les pluies tombées vendredi 26 et samedi 27 juillet sur Paris ont souillé la Seine et contraint les organisateurs des Jeux olympiques à annuler le second entraînement prévu lundi matin dans le fleuve, après celui de dimanche. Interviewé par France 24, Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge des JO, se disait "assez confiant" lundi après-midi.