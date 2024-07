information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 17:29

C’est inédit dans l’histoire des Jeux : Paris 2024 s’est fixé un "budget carbone" à ne pas dépasser : 1,58 million de tonnes d’équivalent CO2, ce qui représente les émissions de 180 000 Français pendant un an, et la moitié de l'empreinte carbone des Jeux de Londres en 2012. Un objectif ambitieux et difficile à tenir dans certains domaines, comme les transports.