information fournie par France 24 • 04/08/2024 à 16:10

Pendant les Jeux Olympiques, le Parc de la Villette accueille au total 14 nations et l’Inde est le nouveau pays à avoir son propre lieu où partager sa culture et faire rayonner ses ambitions sportives. Le pays est candidat pour accueillir les Jeux en 2036 et souhaite inclure comme sport olympique le yoga. Etienne Paponaud s'est rendu à la maison de l'Inde de Paris pour France 24.