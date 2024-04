information fournie par France 24 • 09/04/2024 à 15:35

Alors que Paris s'apprête à recevoir les Jeux olympiques 2024 et devrait accueillir 15 millions de touristes, plus de 80 ONG et associations dénoncent un "nettoyage social" de la ville. Elles alertent sur l'exclusion des populations les plus précaires : sans-abris, travailleuses du sexe ou encore migrants. L'éclairage de Julien Sauvaget, journaliste à France 24 et de Charlotte Oberti, journaliste au site InfoMigrants.