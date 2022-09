information fournie par France 24 • 06/09/2022 à 16:48

L'acteur et réalisateur Jesse Eisenberg est interviewé par Eve Jackson dans le cadre du Festival du cinéma américain de Deauville. Il parle de son premier film en tant que réalisateur, "When You Finish Saving the World", dans lequel jouent notamment Julianne Moore, lauréate d'un Oscar de la meilleure actrice en 2015, et Finn Wolfhard, qui joue l'un des personnages principaux de la série télévisée "Stranger Things".