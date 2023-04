Jérusalem : affrontements dans la mosquée Al-Aqsa

information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 09:26

En plein ramadan et à l’approche de la Pâque juive, dans la nuit de mardi à mercredi, des affrontements entre policiers israéliens et fidèles palestiniens se sont produits sur l’esplanade de la moquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam. 350 personnes ont été arrêtées. Selon David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue "Orients Stratégiques", "il y a un contexte particulièrement inflammable qui est renforcé par la composition du gouvernement israélien avec un certain nombre de ministres très marqués à l’extrême droite, ce qui accentue donc le risque de déflagration." Explications.