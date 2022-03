Jens Stoltenberg : "L'Otan doit montrer à Moscou que nous sommes prêts à défendre nos alliés"

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 17:55

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a accordé un entretien exclusif à France 24 depuis Bruxelles, après une réunion d'urgence de l'alliance Atlantique. Celui-ci rappelle que la responsabilité de l'Otan est de protéger et défendre ses alliés, et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'escalade au-delà de l'Ukraine, dans des pays de l'Otan. C'est, dit-il, la raison pour laquelle l'alliance a consolidé sa présence à l'est.