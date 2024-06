information fournie par France 24 • 30/06/2024 à 16:30

Un premier contingent de policiers kényans, destiné à diriger une force multinationale de soutien à la sécurité d'Haïti, est arrivé à Port-au-Prince, contrôlée à 80% par les gangs. Objectif: venir à bout des bandes criminelles qui terrorisent la population et sèment le chaos. Un espoir pour beaucoup, alors que la situation sécuritaire est extrême et que la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver. L'écrivain et géographe haïtien Jean-Marie Théodat était l'Invité d'"Au Cœur de l'Info".