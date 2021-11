Jean-François Delfraissy : "La vaccination contre le Covid-19 est efficace mais insuffisante"

information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 16:34

Le Covid-19 a tué 130 000 personnes en France, et Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique et du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), tient à rappeler un chiffre : une personne vaccinée a dix fois moins de chances de décéder de ce virus qu’une personne non vaccinée. À l’heure où les infections explosent en Europe, l’immunologue explique pourquoi le niveau de couverture vaccinale en France permettra bien de "contenir" cette cinquième vague, mais demeure insuffisant.