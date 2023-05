Jean-David Zeitoun, épidémiologiste : "La société mondiale produit de plus en plus de risques"

information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 16:24

L’humanité produit de plus en plus de maladies, selon l’épidémiologiste Jean-David Zeitoun. Une analyse à retrouver dans son dernier ouvrage "Le suicide de l''espèce" paru chez Denoël. Malgré les progrès de la médecine, "tous les indicateurs de santé régressent, y compris dans plusieurs pays riches", explique-t-il sur France 24. Selon le gastroentérologue, il est urgent de réprimer les "industries pathogènes" qui obligent nos société à dépenser toujours plus pour traiter les maux qu'elles engendrent.