Japon : un mois avant de débuter, les JO de Tokyo ne suscitent toujours pas d'engouement

France 24 • 23/06/2021 à 16:44

Le 23 juillet, les Jeux Olympiques commenceront à Tokyo. Près de 70 000 athlètes, coachs et membres des délégations sportives sont attendus au Japon. Ils se dérouleront en pleine pandémie de Covid-19. Et bien qu'épargné jusqu'ici (14 000 morts, 8 fois moins qu'en France pour une population double), le Japon est loin d'être sorti de la crise sanitaire. L'archipel est très en retard dans sa campagne de vaccination et ces trois semaines de fêtes sportives inquiètent la population locale.