Japon : le point sur les candidats à la succession de Shinzo Abe

France 24 • 14/09/2020 à 16:36

Au Japon, le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir devra choisir lundi 14 septembre le successeur du chef du gouvernement japonais Shinzo Abe, démissionnaire pour raisons de santé. On retrouve, en lice, Yoshihide Suga, chef du secrétariat du premier ministre et porte-parole du gouvernement, Shigeru Ishiba, ancien ministre de la défense et Fumio Kishida, ancien ministre des affaires étrangères. Pendant ce temps, plusieurs partis d'opposition tentent de se regrouper pour former un contrepoids face aux conservateurs au pouvoir.