Japon : le harcèlement scolaire, un phénomène enraciné et aggravé par les réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 20/01/2022 à 16:56

C'est un mal dont le Japon n'arrive pas à se défaire : le harcèlement scolaire, aussi appelé "ijime". Les derniers chiffres sont alarmants : en 2020, 612 000 cas de harcèlement scolaire étaient recensés à travers le pays, soit trois fois plus qu'il y a dix ans. Des moqueries entre élèves d'abord, qui deviennent des insultes puis des coups : ces situations peuvent rapidement provoquer échec scolaire, isolement et même des suicides. Le reportage de Louis Belin et Ryusuke Murata.