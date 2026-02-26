Des chercheurs japonais ont dévoilé un robot-moine alimenté par une intelligence artificielle, "Buddharoid", capable selon eux de prodiguer des conseils spirituels et, peut-être un jour, de pallier la pénurie de bonzes.
Japon: "Buddharoid", le moine humanoïde alimenté par l'IA pour guider les fidèles
