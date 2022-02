Japon : à Hōki, des couches usagées de personnes âgées chauffent les bains publics

information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 15:22

Direction le Japon vieillissant... mais novateur. Il y a une quinzaine d'années, Hōki, petite ville à l'ouest du pays, a eu une drôle d'idée : recycler les couches usagées de ses personnes âgées pour chauffer les bains publics de la ville – et ainsi réduire sa facture énergétique. Ici, la moitié des habitants ont plus de 65 ans. Alors que le vieillissement touche tout le Japon et pose un défi économique majeur, Hōki a décidé d'en faire une richesse. Le pari s'est avéré gagnant et l'idée a été reprise par d'autres villes de l'archipel, avant d'inspirer peut-être d'autres pays à la démographie vieillissante.