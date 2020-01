Jacques Attali : "Cette négociation sur les retraites a été extrêmement mal menée"

France 24 • 14/01/2020 à 20:16

Le bras de fer entre le gouvernement et les organisations syndicales se poursuit sur la réforme des retraites, bien qu'atténué avec le retrait de l'âge pivot. Ce compromis était-il atteignable dès le début ? Jacques Attali, écrivain et économiste, est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique". Ensemble ils reviennent sur la réforme des retraites, et évoquent aussi le cas de Ségolène Royal, qui doit être bientôt congédiée de sa mission d'ambassadrice des pôles.