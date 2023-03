information fournie par France 24 • 28/03/2023 à 12:04

Invité de France 24, le réalisateur et metteur en scène Ivan Calbérac présente la pièce "Glenn, naissance d'un prodige" qui rend hommage à virtuose singulier et inclassable, le pianiste canadien Glenn Gould, mort voilà plus de 40 ans. Ce musicien, qui souffrait de nombreux troubles psychiques, a révolutionné la façon de jouer du piano en réinterprétant de nombreux morceaux classiques.