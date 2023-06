Italie : pour faire face au changement climatique, Ischia lutte contre l'urbanisation illégale

information fournie par France 24 • 21/06/2023 à 14:37

L’Italie est le pays d’Europe le plus exposé aux catastrophes naturelles : les deux tiers des glissements de terrain qui surviennent sur le continent ont lieu dans la Péninsule. L’île d’Ischia est particulièrement à risque, et l'urbanisme anarchique qui s'y est développé amplifie les dégâts. Sur 64 000 habitations, 27 000 sont des constructions non réglementaires. Après une catastrophe, la commune de Casamicciola se reconstruit différemment afin de mieux s’adapter au changement climatique.