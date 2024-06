Italie : l'extrême droite à l'épreuve du pouvoir... Parlons-en avec Ludmila Acone

information fournie par France 24 • 18/06/2024 à 13:56

En Italie, à l'automne 2022, Giorgia Meloni remportait avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia une victoire historique aux élections législatives, avant d'être nommée à la tête du Conseil italien, un siècle après le dictateur fasciste Benito Mussolini, dont elle fut une admiratrice. Vingt mois plus tard, comment se portent l'Italie et les Italiens ? Vers où ce gouvernement, mené par un parti d'extrême droite, a-t-il conduit le pays ? Enfin, en quoi l'exemple italien peut-il permettre de se représenter une éventuelle victoire de l'extrême droite en France ? Parlons-en avec notre invitée Ludmila Acone, historienne et spécialiste de l'Italie contemporaine, ainsi que Natalia Mendoza, notre correspondante à Rome.