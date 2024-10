Istanbul sur les lignes de faille : la Turquie redoute un séisme historique

information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 13:15

Notre focus du jour nous emmène en Turquie, située sur l'une des deux failles sismiques les plus actives au monde. Dans le pays, les tremblements de terre ont remodelé des villes entières et coûté la vie à des milliers de personnes. Après celui d'Erzincan en 1939, celui d'Izmit en 1999... tous les regards se tournent désormais vers Istanbul, la capitale commerciale et culturelle du pays, où les experts prédisent un tremblement de terre destructeur qui pourrait survenir à tout moment. Istanbul est-elle prête à faire face à cette catastrophe imminente ? Reportage d'Abdelkader Dermas, avec Nina Masson et Jules Boiteau.