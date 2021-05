Israéliens et Palestiniens, entre guerre et paix

France 24 • 31/05/2021 à 11:37

L'émission est consacrée au récent conflit israélo-palestinien. C'est à Jérusalem que l'affrontement entre Israël et le Hamas trouve son origine. Les tensions, en pleine période de ramadan, ont notamment été alimentées par les menaces d'expulsion de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah, situé à Jérusalem-Est .Après onze jours d'affrontements, un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur le 21 mai. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a fait part de la volonté de Washington de "reconstruire sa relation avec les Palestiniens tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre". Et il juge possible de "reprendre les efforts pour parvenir à une solution à deux États", israélien et palestinien. Le processus de paix sera-t-il relancé ?