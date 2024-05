information fournie par France 24 • 02/05/2024 à 19:40

Les Juifs doivent être capables de se "défendre seuls" car "personne ne (les) protégera", a estimé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. M. Netanyahu fait également face à l'opposition internationale affichée - dont celle des Etats-Unis, allié historique d'Israël - à son intention martelée de mener une offensive d'ampleur sur la ville de Rafah, à la lisière sud de la bande de Gaza devenue un refuge pour un million et demi de Palestiniens, en grande majorité des déplacés de la guerre. Le Premier ministre l'estime indispensable pour y "anéantir" le Hamas, mais l'ONU et de nombreux pays craignent un carnage. Plus de précisions avec notre invité le Dr. Gilbert Achcar, Auteur et Professeur de relations internationales à l'université SOAS de Londres.