Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi que la trêve conclue entre Washington et Téhéran ne marquait "pas la fin de la campagne contre l'Iran", et qu'Israël était "prêt à reprendre le combat à tout moment".
Israël: Netanyahu déclare que la trêve ne marque "pas la fin de la campagne" contre l'Iran
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