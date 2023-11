Israël : l'illusion de l'unité dans une sociéte fragmentée

information fournie par France 24 • 01/11/2023 à 11:35

Alors que depuis les attentats du 7 octobre 2023, Israël a lancé une vaste offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza, la population, meurtrie, a mis ses différends de côté pour soutenir le gouvernement. Mais avec les bombardements de civils à Gaza et les centaines d’otages aux mains des combattants islamistes, la société israélienne est profondément divisée sur la stratégie à mener. Dans la rue et en politique, les voix modérées ou celles qui critiquent le gouvernement ou l’occupation ont été marginalisées. Nos envoyés spéciaux Mélina Huet, Andrew Hilliar et Mohamed Farhat ont rencontré des Israéliens souvent inaudibles en plein cœur de la guerre. Un reportage réalisé avec Guy Soval.