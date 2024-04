information fournie par France 24 • 18/04/2024 à 23:38

Le Gardiens de la Révolution menacent de s'en prendre aux sites nucléaire israéliens en cas d'attaque contre leur propre programme. Ils pourraient aussi changer leur doctrine et assumer l'ambition de développer l'arme atomique. De quoi dissuader Israël de riposter ?On va plus loin avec Marc Semo, Karim Yahiaoui et Siavosh Ghazi à Téhéran.