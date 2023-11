information fournie par France 24 • 23/11/2023 à 13:01

L'accord de trêve entre Israël et le Hamas sur la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens n'entrera pas en vigueur avant vendredi, ont annoncé jeudi des responsables israéliens et palestiniens sur fond de poursuite des combats dans la bande de Gaza. Côté palestinien, les familles de détenus vivent entre attente, espoir et angoisse.