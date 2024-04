information fournie par France 24 • 08/04/2024 à 20:11

Six mois après les attaques terroristes du Hamas qui ont fait plus de 1200 morts en Israël le 7 octobre, la guerre continue à Gaza. Le bilan a dépassé les 33 000 victimes côté palestinien selon les autorités de l'enclave. Sur le plan stratégique, Israël n'a pas atteint ses objectifs de guerre : éliminer le Hamas de la bande de Gaza et libérer les otages israéliens. On estime que 133 otages seraient encore détenus à Gaza.