Israël marque mardi le deuxième anniversaire du 7-Octobre, jour le plus meurtrier de son histoire, sur fond de négociations indirectes entre le Hamas et le gouvernement israélien faisant poindre l'espoir ténu d'une libération des otages à Gaza.
Israël commémore les deux ans de l'attaque du 7-octobre
