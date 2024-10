information fournie par France 24 • 05/10/2024 à 16:52

Il y a un an, la branche armée du Hamas lançait une série de raids meurtriers contre des sites militaires et des localités israéliennes proches de la bande de Gaza. Une opération éclair, coordonnée, massive. Retour en images, sans commentaire, sur ces heures qui ont fait du 7 octobre 2023 la journée la plus sanglante pour l’État hébreu depuis sa fondation.