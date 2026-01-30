 Aller au contenu principal
Iran : qu'est-ce que les Gardiens de la révolution islamique ?

information fournie par France 24 30/01/2026 à 00:16

Ce jeudi, l'Union Européenne s’est alignée sur les États-Unis, le Canada et l’Australie en classant comme organisation terroriste le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique. La milice est accusée d'avoir orchestrée la répression sanglante depuis le 28 décembre dernier qui a déjà fait des milliers de morts. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a qualifié d'"erreur stratégique majeure" cette décision et a accusé l'Europe d'"attiser le feu".

