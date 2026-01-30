Ce jeudi, l'Union Européenne s’est alignée sur les États-Unis, le Canada et l’Australie en classant comme organisation terroriste le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique. La milice est accusée d'avoir orchestrée la répression sanglante depuis le 28 décembre dernier qui a déjà fait des milliers de morts. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a qualifié d'"erreur stratégique majeure" cette décision et a accusé l'Europe d'"attiser le feu".
Iran : qu'est-ce que les Gardiens de la révolution islamique ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro