Investor Awards 2021 – Revivez la conférence

information fournie par Boursorama • 18/10/2021 à 18:24

Pour cette 20ème édition des Investor Awards, revivez la conférence animée par Laurent Grassin, directeur des contenus de Boursorama. Le thème de cette année, « Comment faire entrer l'économie française dans l'avenir ? » a été porté par 6 invités de prestige : Karen Aiach, Fondatrice de Lysogène – Christophe Babule, Directeur Général Administration et Finances de L'Oréal – Marc Campi, Partner chez Square – Emmanuel Duez, Fondatrice de The Boson Project – Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama – Philippe Waetcher, Chef économiste chez Ostrum AM. Voir l'intégralité du débat.