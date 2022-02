Invasion russe en Ukraine : "En Russie, la propagande continue, encore plus en temps de guerre"

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 17:52

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi 24 février une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes et entrée de forces terrestres y compris en direction de la capitale Kiev. Toute l'armée russe a été mobilisée sur le front ukrainien. Pour justifier son intervention, le président russe a dit vouloir "démilitariser" et "dénazifier" l'Ukraine. Selon Elena Volochine, correspondante de France 24 en Russie, dans le pays la "propagande continue et encore plus en temps de guerre".