information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 13:37

En Ukraine, des combats meurtriers opposent les forces russes et ukrainiennes jusqu'aux portes de Kiev. Les forces ukrainiennes sont mobilisées pour tenter de freiner l'offensive massive déclenchée par Vladimir Poutine, à laquelle Etats-Unis et Union européenne ont répliqué par de nouvelles sanctions. Marie Mendras, Politologue au CNRS et à Sciences Po, était l'invitée de France 24 pour décrypter la situation.