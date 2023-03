Interview d’E. Macron : "pas de mea culpa"

information fournie par France 24 • 23/03/2023 à 10:05

Après l’adoption de la réforme des retraites et une forte mobilisation dans les rues, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français ce mercredi. Que retenir de sa prise de parole? Selon Rémi Lefebvre, professeur de science politique, chercheur au Centre d’études et de recherches administratives politiques et sociales (Ceraps), invité de France 24, "tant sur la méthode que sur le fond, il n’y a vraiment aucune prise en compte de l’opinion publique et aucune prise en compte du fait que le 49.3 a été vécu comme une offense et une violence institutionnelle." Explications.