Interdire les VPN : la fausse bonne idée qui peut se transformer en atteinte à la liberté

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 19:01

En discussion sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, une trentaine de députés français a déposé un amendement visant à limiter l'utilisation de certains VPN (virtual private network ou réseau privé virtuel, en français) sur mobile. Or, cette technologie qui permet de changer l'adresse IP est cruciale pour le télétravail et la cybersécurité. C'est aussi crucial pour se connecter à Internet, lorsque l'accès à ce dernier est menacé. Un enjeu croissant de liberté.