Intenses négociations pour une éventuelle nouvelle trêve à Gaza

information fournie par France 24 • 20/12/2023 à 16:59

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée mercredi dans son 75e jour. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est arrivé mercredi en Egypte, avec une délégation de son mouvement, pour des discussions sur un cessez-le-feu et un échange de prisonniers palestiniens avec Israël. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU, largement critiqué pour son inaction depuis le début de la guerre, négocie depuis plusieurs jours un texte permettant d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Le Conseil pourrait se prononcer ce mercredi. Le point avec Sarah Andersen, correspondante de France 24 à New York.