Intelligence artificielle : l’Inde dans la course à l’innovation

information fournie par France 24 • 10/02/2025 à 11:07

À Paris, le sommet international sur l'intelligence artificielle (IA), qui s’ouvre ce lundi, réunissant dirigeants politiques et patrons de la tech, est co-dirigé par l'Inde, représentée par son Premier ministre, Narendra Modi. L’Inde, qui veut se positionner comme un futur géant en matière d’IA, a lancé de multiples plateformes et initiatives pour aider à la création de startups "Made in India" dans le secteur de la traduction, de la robotique ou encore de la santé. Le Premier ministre peut compter sur un réservoir de talents dans le pays car l’IA offre également un débouché pour les jeunes diplômés. Reportage de notre correspondant, Alban Alvarez.