Intelligence artificielle : doit-on la craindre ?

information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 11:13

Elon Musk et des centaines de personnalités ont signé mercredi 29 mars une tribune pour suspendre pendant six mois la recherche sur les intelligences artificielles. Cette pause permettrait de mieux encadrer les avancées de ces logiciels. Selon Guillaume Grallet, journaliste au Point, chroniqueur à France 24, "ChatGPT est beaucoup moins intelligent qu’un être humain, mais il donne l’impression, il donne le change, c’est un perroquet stochastique, c’est-à-dire, c’est un perroquet qui va s’inspirer de la manière de parler des humains, et qui va donner véritablement l’impression qu’on parle à quelqu’un." Décryptage.