information fournie par France 24 • 05/05/2024 à 11:07

Les inondations provoquées par de fortes pluies dans le sud du Brésil ont fait au moins 56 morts et 67 disparus, selon un nouveau bilan de la défense civile brésilienne samedi 4 mai. Des routes ont été coupées par les flots et les communications sont perturbées dans l'État du Rio Grande do Sul, dont la capitale Porto Alegre est gravement touchée.