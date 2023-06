information fournie par France 24 • 07/06/2023 à 10:07

Les conséquences de l'inflation et de la hausse des taux sur les pays riches sont régulièrement mises en avant depuis quelques mois. Mais les pays émergents et en développement en souffrent encore plus. Selon les dernières prévisions de la Banque mondiale, cet effet pourrait durer dans le temps. Alors pourquoi cet impact ? Et quels sont les pays les plus touchés ? Décryptage.