information fournie par France 24 • 19/09/2024 à 12:09

Au Mexique, pluies torrentielles et tempêtes tropicales ont succédé à six mois de sécheresse et à des records de chaleur. Des extrêmes dus au changement climatique et dont a particulièrement souffert la production agricole cette année. Résultat : les prix de certains fruits et légumes se sont envolés. Reportage à Mexico de nos correspondants Laurence Cuvillier et Quentin Duval.