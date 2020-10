Inde : que reste-t-il de l'héritage du Mahatma Gandhi ?

France 24 • 02/10/2020 à 12:58

Le 2 octobre, journée internationale de la non-violence, est une date particulièrement importante et symbolique en Inde, puisque c'est l'anniversaire du grand guide politique et spirituel, symbole de la résistance pacifique, Mohandas Karamchand Gandhi - surnommé "Mahatma", "grande âme" en hindi. Gandhi a joué un rôle essentiel dans le combat pour l'indépendance de l'Inde, et reste adoré de beaucoup d'Indiens, qui le considèrent comme le "père de la nation".