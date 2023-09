information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 10:54

En Inde, pays le plus peuplé au monde, les jeunes jouent un rôle central. Plus de 65 % ont moins de trente ans. Pour le Premier ministre indien Narendra Modi qui vise un troisième mandat l'année prochaine, ils constituent le bloc le plus important. Son discours et ses publications polarisantes sur les réseaux sociaux ont séduit une grande partie de la jeunesse indienne.