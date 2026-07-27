Les assureurs prendront en charge les frais de relogement des personnes évacuées à cause des incendies qui touchent la Gironde, les Landes et le Var, annonce le ministre de l'Economie, Roland Lescure. Cette mesure exceptionnelle, négociée avec la fédération professionnelle France assureurs, s'appliquera pour une durée allant jusqu'à trois semaines, que les logements aient été endommagés ou non, précise le ministre. Quelque 220.000 personnes ont par exemple été évacuées depuis mercredi à cause de l'incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d'Arcachon.
Incendies : les assureurs prendront en charge le relogement des évacués (Bercy)
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