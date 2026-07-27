Quelque 220 000 personnes ont par exemple été évacuées depuis mercredi 22 juillet à cause de l'incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d'Arcachon. Les précisions de notre journaliste Olivier Faissolle, au parc des expositions de Bordeaux qui accueille des sinistrés.
Incendies en Gironde : 220 000 personnes évacuées
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